Экс-глава филиала Астраханьэнерго ответит в суде за вымогательство

Следствие передало в суд уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего начальника Ахтубинских районных электрических сетей филиала "Астраханьэнерго", - сообщили сегодня в следственном управлении СКР по региону.

"Обвиняемый потребовал от главы крестьянско-фермерского хозяйства 100 тыс рублей за непроведение проверки трансформаторной подстанции, предупредив в случае отказа об отключении электричества. Глава КФХ вынужден был перечислить обвиняемому деньги на банковский счет", - установило следствие, передает "Интерфакс-Юг".

Также обвиняемый требовал от главы КФХ ежемесячно платить ему от 15 до 50 тыс рублей за покровительство и непроведение проверок электрооборудования, получив, таким образом, 225 тыс рублей.

Напомним, филиал "Астраханьэнерго" входит в состав ПАО "МРСК Юга", которое относится к ПАО "Россети" и осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей и Калмыкии.