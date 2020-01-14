Казанские фанаты Тимати поплатились за съемки ролика на его песню

Правоохранители отыскали водителей пяти автомобилей, перекрывших движение в Казани на съемках видео под песню Тимати, в общей сложности на нарушителей правил дорожного движения составлено 14 протоколов. Такое сообщение распространило МВД по Татарстану.

Видео, снятое на композицию "Я еду на джипе", появилось в соцсетях в начале января, в нем юноши на внедорожниках едут по улицам Казани, совершая маневры и перекрывая движение другим авто. Авторы его извинились перед теми, кто оказался в пробке из-за съемок "ради искусства", пишет РИА Новости.

Сотрудники ГИБДД управления МВД по Казани, изучив ролик, установили государственные номера и марки пяти наиболее активных участников ролика - машин Hummer, Land Rover, Mazda 6, BMW X6. Они выяснили, что съемки проходили 13 декабря прошлого года на различных улицах города.

Водителей вызвали в ГИБДД, где они подтвердили участие в съемках клипа и признали, что нарушали правила дорожного движения.