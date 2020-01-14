Лавров: ливийскую государственность разрушило НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Ливии на сегодняшний день нет государственности, так как она была уничтожена в 2011 году в результате бомбардировок НАТО.

"Последствия этой авантюры - преступной, противозаконной авантюры - мы пожинаем до сих пор. Прежде всего, конечно же, ливийский народ", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.

При этом глава российской дипломатии подчеркнул, что над созданной в Ливии проблемой работают много стран — Германия, Франция, Италия, а также Алжир, Египет, ОАЭ, Турция, Катар и Россия, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Москве прошли межливийские переговоры. Стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось.