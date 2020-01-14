Жириновский об отказе принца Гарри от полномочий: британская монархия рушится
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал отказ герцогов Сассекских принца Гарри и его жены Меган Маркл от полномочий старших членов королевской семьи. Своими мыслями он поделился в канале в Telegram.
Политик констатировал, что британская монархия постепенно "рассыпается", ее молодые представители испытывают усталость от "бабушки-королевы", от множества правил, они стремятся самостоятельно зарабатывать и решать, как именно им жить.
"Но как красиво британская корона рушится? Красиво, добровольно. А у нас последнего царя расстреляли без суда и следствия, в подвале. Итог один, все монархии рухнут, но разные подходы…" - заключил Владимир Жириновский.
Вестник Кавказа
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