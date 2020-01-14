Российский бизнес избавят от проверок на нелегальную миграцию

Правительство РФ собирается нынешней осенью внести в Госдуму законопроект, согласно которому предприятия, привлекающие на работу мигрантов, будут освобождены от плановых проверок, - пишет газета "Известия".

МВД уже в июне должно представить поправки об отказе от плановых проверок в сфере миграции индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а в сентябре документ планируется внести на рассмотрение Госдумы, - говорится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

В кабинете министров считают, что освобождение от таких проверок будет способствовать экономическому росту страны и укладываться в параметры реформы по ослаблению надзора за бизнесом.

Поддержали инициативу и ведущие объединения предпринимателей: они считают, что для выявления незаконной миграции вполне достаточно и иных методов, а рабочие-иностранцы в наши дни нужны России, так как численность ее населения сокращается.

А вот в Госдуме к инициативе отнеслись неоднозначно. Часть депутатов полагает, что из-за нее некоторые граждане РФ могут лишиться рабочих мест, так как их труд обходится бизнесу дороже, чем работа мигрантов, - отмечает издание.

Напомним, сегодня для трудоустройства мигрантов в РФ есть серьезные сложности: для того, чтобы получить документы на рабочую визу, они должны сдать экзамены на знание Конституции и экзамен по русскому языку. Трудоустройство же нелегалов грозит предпринимателям серьезными штрафами, которые тоже следует пересмотреть, - уверяют они, утверждая, что сокращение численности населения трудоспособного возраста может оказаться трендом ближайших 10 лет, а рабочие кадры стране нужны сейчас.