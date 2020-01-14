Джонсон предложил заменить иранскую ядерную сделку на "сделку Трампа"

Британский премьер Борис Джонсон предложил заменить СВПД по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях США, если СВПД сохранить не удастся.

"Если мы избавимся от нее, тогда нам понадобится замена", - отметил он.

Проблему с СВПД Джонсон видит в том, что "с американской точки зрения она плохая, она истекла". Кроме того, "она была согласована" бывшим президентом США Бараком Обамой, и с точки зрения США "у нее много недочетов", напомнил политик.

"Если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее на "сделку Трампа"", - предложил он. "Это будет отличный выход из ситуации", - считает Джонсон. "Президент Трамп - отличный делец", - цитирует его ТАСС.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и ФРГ выступали за сохранение СВПД.