Селянка обокрала собственную свекровь в Узбекистане
Похищение нескольких тысяч долларов у пожилой женщины раскрыли сотрудники органов внутренних дел в Бухарской области Узбекистана.
В четверг 9 января жительница Пешкунского района Х.М. обратилась в отделение внутренних дел, рассказав, что днем ранее из ее сундука в спальне исчезли $7 тыс, пишет "Даракчи".
В результате оперативных действий выяснилось, что деньги похитила невестка потерпевшей.
По факту открыто уголовное дело, идет расследование.
Вестник Кавказа
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