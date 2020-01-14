Селянка обокрала собственную свекровь в Узбекистане

Похищение нескольких тысяч долларов у пожилой женщины раскрыли сотрудники органов внутренних дел в Бухарской области Узбекистана.

В четверг 9 января жительница Пешкунского района Х.М. обратилась в отделение внутренних дел, рассказав, что днем ранее из ее сундука в спальне исчезли $7 тыс, пишет "Даракчи".

В результате оперативных действий выяснилось, что деньги похитила невестка потерпевшей.

По факту открыто уголовное дело, идет расследование.