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Федор Смолов женится на сестре Бориса Ельцина

Федор Смолов женится на сестре Бориса Ельцина

Российский футболист Федор Смолов в будущем году женится на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Они уже состоят в отношениях, но откладывают бракосочетание, поскольку Юмашевой нужно сначала закончить школу и достичь совершеннолетия.

Январские каникулы Смолов и Юмашева провели вместе на Карибских островах, и там же футболист сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, пишет 7days.

Юмашевой 17 лет, она еще ходит в школу, и потому пара решила дождаться, когда она станет официально полностью дееспособной. Тогда свадьба состоится на острове Сент-Барт, где футболист и внучка экс-президента РФ и встретили Новый год.

Семья Бориса Ельцина уже дала согласие на этот брак. Брат Марии Борис Ельцин ранее сам публиковал фото влюбленной пары.

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