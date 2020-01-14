Киира Корпи: Тутберидзе - невероятный тренер, но ...

Трехкратная призерка чемпионата Европы, финская фигуристка Киира Корпи назвала Этери Тутберидзе "невероятным тренером".

"Она сама была танцоршей, так что у нее есть прекрасный подход к созданию историй вокруг фигуристов, подбору музыки. Она хорошо чувствует", - заявила Корпи в интервью "Спорт-Экспресс".

Фигуристка подчеркнула, что в техническом плане Тутберидзе также прекрасный тренер, однако, по-видимому, ей придется задуматься о "более позднем выводе на пик своих учениц", "о смене техники прыжков и том, как подводить девочек к изменению тела здоровым образом, без травм, чтобы оставались четверные".

Корпи напомнила о ситуации с Елизаветой Туктамышевой, которая выучила четверной тулуп в 23 года, доказав, что "квады" могут покориться даже "возрастным" фигуристкам. Финка добавила, что понимает и позицию Этери Тутберидзе, которая просто выжимает все возможное из существующих правил.

При этом Киира уточнила, что было бы интересно узнать о "затратах", предшествовавших успехам команды Тутберидзе. Она предположила, что многие фигуристы сломались либо травмировались в процессе выработки технологии штабом Этери, однако о них не знает никто.

Напомним, в октябре Киира Корпи вызвала скандал, написав в Twitter о смешанных чувствах от выступлений молодых фигуристок из России. "Я в восторге от их невероятной техники, но не могу не думать о том, какой ценой достигается такой уровень исполнения в таком возрасте", - сказала она тогда.