Пять причин, по которым американо-иранский конфликт далек от разрешения

Кризис, спровоцированный убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани, не перерос в полномасштабную войну, но ни одна из проблем, которые привели две страны на грань войны, не была разрешена. BBC в материале Iran plane downing: Five reasons why the US-Iran crisis is not over приводит пять причин того, почему кризис далек от завершения.

Первая. Деэскалация носит временный характер

Иранские лидеры, потрясенные убийством Сулеймани, сделали все возможное, чтобы нанести ответный удар. Но действия Тегерана были ограничены как практическими, так и политическими факторами. Он хотел действовать максимально быстро, но не желал начинать тотальную войну. Однако, как дали понять иранские чиновники, возможность полномасштабного конфликта все еще существует.

Также было высказано предположение, что готовность Ирана взять на себя ответственность за крушение украинского пассажирского самолета стало попыткой снизить напряженность. Это не так. Изначальной реакцией Ирана было отрицание какой-либо причастности. Но когда американцы заявили, что их разведданные доказывают обратное, украинские следователи нашли доказательства ракетного удара, а независимые следователи подкрепили эти доказательства видео, на котором был сбит самолет, у Ирана не осталось иного выбора, кроме как признать ответственность.

Всего несколько месяцев назад в Иране прошла волна протестов против коррупции и экономического кризиса. Сейчас протесты возобновились. Сегодня для Ирана важнее заняться решением внутренних проблем.

Вторая. Политика США не меняется

Почему США убили Сулеймани и попытались убить другого высокопоставленного иранского чиновника в Йемене? Вашингтон утверждает - чтобы предотвратить неизбежное нападение на Америку. Этот аргумент не убедил многих аналитиков и критиков президента в Вашингтоне. Гораздо более вероятно, что нападения были совершены, чтобы оказать давление на Иран. В краткосрочной перспективе это может сработать. Тегерану придется тщательно прорабатывать свои дальнейшие действия.

Вашингтон будет и дальше наносить ущерб экономике Ирана. Но это не приведет Тегеран за стол переговоров или к капитуляции, а вынудить задуматься о нанесении ответного удара и развертывании собственной кампании максимального давления. Теперь США хотят еще сильнее надавить на Тегеран и значительно сократить ресурсы, которые направляют в регион. Но невозможно сделать и то, и другое.

Третья. Стратегические цели Ирана остаются прежними

Экономика Ирана в кризисе, что вызывает недовольство граждан, но это не приведет к смене власти. Такие ведомства, как Корпус стражей исламской революции (КСИР), слишком сильны. Их ответом станет принятие жестких мер в отношении протестующих и борьба с давлением США. В этом плане ситуация не изменится.

Стратегическая цель Ирана состоит в том, чтобы вытолкнуть США из региона, по крайней мере из Ирака, и Тегеран гораздо ближе к этой цели, чем до убийства Сулеймани. С точки зрения иранских властей, в политическом плане Тегеран достиг многих успехов. Он добился значительного влияния в Ираке и спас режим президента Башара Асада в Сирии, что позволило открыть новый фронт против Израиля.

Из-за противоречий в политике Трампа союзники США в регионе чувствуют себя изолированными. Саудовская Аравия уже рассматривает возможности установления диалога с Тегераном; а Турция укрепляет отношения с Россией.

Четвертая. Позиция Ирака противоречива

В Ираке многие недовольны как присутствием США, так и влиянием Ирана в стране. В ходе парламентского голосования был поднят вопрос о выводе американских войск. Это не означает, что американские войска будут вынуждены уйти завтра, но, чтобы оставить их в стране, потребуются серьезные дипломатические усилия. Однако в ответ на голосование Трамп пригрозил заморозить иракские правительственные средства в банках США, если они выдворят американцев.

Присутствие США в Ираке крайне важно для Вашингтона. Когда американские силы и их союзники сражались с боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке, это рассматривалось как долгосрочное развертывание. Если американцы уйдут из Ирака, ИГИЛ может там снова укрепиться. Кроме того, уход США из Ирака сделает невозможным продолжительное присутствие США в восточной Сирии, поскольку солдаты там сильно зависят от поддержки, предоставляемой американскими базами в Ираке. Дебаты по поводу присутствия американских войск только начинаются, и если США проиграют, то Иран, вероятно, победит.

Пятая. Ядерная сделка в серьезной опасности

В мае 2018 года администрация Трампа отказалась от иранской ядерной сделки. С тех пор США оказывают максимальное давление на экономику Ирана, а тот начал последовательно отказываться от различных ограничений, налагаемых соглашением. Причина, по которой сделка еще формально действует, заключается в том, что никто, кроме президента Трампа, не желает, чтобы она развалилась. Если что-то не изменится, то нынешняя ситуация станет началом конца.

Сделка крайне важна. До соглашения существовал реальный риск войны - Израиль или США могли атаковать ядерную инфраструктуру Ирана. Но несмотря на все усилия, ослабить экономическое давление на Тегеран сложно. В конечном счете соглашение может потерпеть крах, и Иран начнет активнее разрабатывать ядерную инфраструктуру.