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НАТО рассматривает усиление присутствия на Ближнем Востоке

НАТО рассматривает усиление присутствия на Ближнем Востоке

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что вопрос об усилении роли альянса по призыву США на Ближнем Востоке в настоящее время обсуждается исключительно на политическом уровне.

При этом он подчеркнул, что в практической военной плоскости эта тема сейчас рассматривается.

Об этом Пич заявил, открывая плановое заседание Военного комитета на уровне начальников Генеральных штабов стран-членов альянса, передает ТАСС.

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