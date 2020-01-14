НАТО рассматривает усиление присутствия на Ближнем Востоке

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что вопрос об усилении роли альянса по призыву США на Ближнем Востоке в настоящее время обсуждается исключительно на политическом уровне.

При этом он подчеркнул, что в практической военной плоскости эта тема сейчас рассматривается.

Об этом Пич заявил, открывая плановое заседание Военного комитета на уровне начальников Генеральных штабов стран-членов альянса, передает ТАСС.