В Иране прошли первые аресты по делу о крушении украинского "Боинга"

В Иране уже задержаны несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", - цитирует его иранское агентство ILNA, передает ТАСС.

Более подробной информации пока нет.

Напомним, трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 11 января иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся, заявив, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор.