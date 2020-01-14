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Burger King предложил принцу Гарри полставки в кафе

Burger King предложил принцу Гарри полставки в кафе

Американская сеть кафе быстрого питания Burger King, известная ярким и провокационным стилем рекламы, обратилась в Twitter к принцу Гарри с предложением устроить его на работу.

Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от всех титулов и переехать из Великобритании в США. Маркл уже получила работу в Disney, трудоустройство принца Гарри остается под вопросом.

"Гарри, наша королевская семья предлагает [тебе] вакансию с частичной занятостью", - написали представители Burger King в соцсети.

Развивая тему, компания опубликовала в Twitter фото со своим маскотом "Королем Бургеров".

 

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Вестник Кавказа

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