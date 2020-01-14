Главная » Новости

Пожар уничтожил амбар в Пригородном районе Северной Осетии

Пожар уничтожил амбар в Пригородном районе Северной Осетии

Пожар произошел сегодня утром на территории частного домовладения в селении Октябрьском. О ЧП сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ведомства в 9:15 мск.

На место событий незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 19.

Оказалось, что в Пригородном районе в селении Октябрьское, по адресу улица Иристонская, 60, на территории частного домовладения пылал деревянный амбар. Площадь возгорания составила 4 кв м.

Пожар удалось локализовать в 09:22, полностью ликвидировать - в 09:30.

От МЧС РФ привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

420 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!