Пожар уничтожил амбар в Пригородном районе Северной Осетии
Пожар произошел сегодня утром на территории частного домовладения в селении Октябрьском. О ЧП сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ведомства в 9:15 мск.
На место событий незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 19.
Оказалось, что в Пригородном районе в селении Октябрьское, по адресу улица Иристонская, 60, на территории частного домовладения пылал деревянный амбар. Площадь возгорания составила 4 кв м.
Пожар удалось локализовать в 09:22, полностью ликвидировать - в 09:30.
От МЧС РФ привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.
Вестник Кавказа
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