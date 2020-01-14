Лавров: США и Ирану нужно все проблемы решать через диалог

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать началу диалога между США и Ираном, если стороны "проявят к этому реальный интерес". При этом он отметил, что РФ не собирается вмешиваться в отношения между Вашингтоном и Тегераном.

Глава дипведомства призвал США и ИРИ "проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог". "Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности", - цитирует его ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия против эскалации в районе Персидского залива, с какой бы стороны она ни исходила. Убийство генерала Касема Сулеймани он назвал выходящим за все правовые и человеческие рамки.