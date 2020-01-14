Под Домбаем в ДТП погибли три человека

Лобовое столкновение автомобилей Mercedes и "Лада" унесло сегодня три человеческих жизни, - сообщил сотрудник МВД по КЧР.

"По предварительной информации, на 68-м км федеральной автодороги Черкесск - Домбай иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Приорой", - рассказал он, передает "Интерфакс-Юг".

Водитель и два пассажира отечественного автомобиля скончались на месте аварии до прибытия кареты скорой помощи, - добавили в МВД региона.