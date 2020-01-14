Карачаево-Черкесия и Ингушетия возглавили российский рейтинг рождаемости

Наиболее высокий среди регионов России рост рождаемости за период с января по ноябрь прошлого года был зарегистрирован в Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии, рассказал глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Рост рождаемости в прошлом году в Москве составил 3,5% (4,3 тыс детей) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Самое серьезное снижение рождаемости - почти 10 тыс детей, или 13% - произошло в Подмосковье.

"Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию", - уточнил министр.

Глава Минтруда добавил, что после роста коэффициента в 2015 году на 1,77 в дальнейшем наметился спад, который был вызван в том числе стагнацией доходов населения.

Топилин добавил, что по итогам минувшего года коэффициент рождаемости достигнет примерно 1,5.