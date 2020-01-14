Грузинские таможенники пресекли контрабанду золота

В Грузии на пропускном пункте "Вале" на турецкой границе сотрудники правоохранительных органов изъяли незадекларированные золотые изделия, сообщили в Следственной службе Минфина Грузии.

Уточняется, что гражданин Турции пытался вести на территорию Грузии 69 гр золота, стоимость драгоценностей превысила 9,3 тыс лари (более $3,2 тыс). Правонарушителя обязали выплатить данную сумму в качестве штрафа, передает Спутник-Грузия.