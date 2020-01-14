Школу без туалетов и столовой нашли в Алматы (ВИДЕО)

В Алматы вспыхнул скандал: в СМИ появилась информация о школе, где нет столовой, а туалет расположен на улице.

Кроме того, в учебном заведении нет спортзала и библиотеки, так что уроки физкультуры у детей не проводятся.

Как сообщает телеканал "Астана", речь идет о филиале школы №156 в Алатауском районе города. Родители учащихся неоднократно обращались к чиновникам, но результата не было.

Главный специалист управления образования Алматы Куандык Ешимет в телефонном разговоре сообщил журналистам, что в школе, расположенной в ветхом доме, уже начали оборудовать санузлы на средства спонсоров. По его словам, летом здание будет снесено. На вопросы, как дети около 20 лет учились в подобных условиях и где они продолжат обучение после сноса школы, чиновник ответить не смог и положил трубку.