Анатолий Аксаков: российские банки стали жестче относиться к заемщикам

Банки стремятся защититься от рисков невозврата заемных денег, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя статистику, согласной которой в прошлом году российский банки отказали 63,1% граждан в выдаче кредита.

Депутат подчеркнул, что падение числа одобренных заявок на кредит – это объективный процесс. "Банки начали жестче относиться к заемщикам. Закредитованность населения растет, и банки стремятся снизить риски невозврата. Они учитывают, что население становится менее платежеспособным, реальный заработок и доходы практически не росли в предыдущие годы, включая 2019 год", - прежде всего указал он.

"Кроме того, выросли требования Банка России по необеспеченным кредитам, так как ЦБ стремится сдерживать аппетиты банков на выдачу таких кредитов. Что касается ипотеки, то там главное – это исчерпание той части населения, которая имеет возможность внести первоначальный взнос в размере 20% согласно требованиям Банка России", - пояснил Анатолий Аксаков.