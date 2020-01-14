Топилин обещал россиянам повышения зарплаты на 2,3%

Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что реальная заработная плата в нынешнем году вырастет на 2,3%.

Он также отметил, что реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%, продолжится рост зарплат работников бюджетного сектора экономики.

"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе", - приводит РИА Новости слова Топилин.