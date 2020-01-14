Эксперт объяснил, почему банки перестали выдавать кредиты россиянам

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил причины того, что в прошлом году российские банки отказали в выдаче кредита по 63,1% заявок россиян. Экономист подчеркнул, что так связано это и с политикой Центробанка, и с финансовыми проблемами граждан.

"Центробанк стремится к тому, чтобы ограничить рост кредитов населению, так как это поможет удержать и позднее понизить уровень закредитованности граждан. И действительно, мы видим, что благодаря этой политике кредитование населения затормозилось в прошлом году", - прежде всего отметил он.

Не менее важным фактором являются слишком низкие доходы граждан, которые идут в банки за кредитами. "Банки отказывают в кредите главным образом из-за низкого дохода. Четверть населения, которые получают кредиты, тратят потом на выплаты процентов по долгам около 80% своего дохода. Это чрезвычайно высокие цифры", - обратил внимание Александр Абрамов.

"Вряд ли эти данные указывают на то, что россияне стали намного чаще обращаться за кредитами в банки. Средняя статистика говорит о том, что число обращений сохраняется стабильно, и дело тут все же в подходах банков к выдаче кредитов", - добавил профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.