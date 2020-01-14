Какие фильмы любят в Чечне?

Российские фильмы пользуются в Чечне гораздо меньшей популярностью, чем в целом по стране. Об этом сообщают "Открытые медиа", ссылаясь на данные государственной Единой автоматизированной информационной системы по показам фильмов (ЕАИС).

Так, в топ-20 самых кассовых кинокартин за 2019 год в Чечне нет ни одного снятого в России фильма. По данным ЕАИС на начало 2020 года в общероссийском топ-5 снятые в РФ фильмы заняли четыре первые места, наиболее популярный в Чечне отечественный фильм, комедия "Холоп", оказался только третьим.

Руководитель государственного управления по кинематографии Минкультуры ЧР Зелимхан Заурбеков пояснил, что это связано со вкусами жителей региона, которые предпочитают приключенческие фильмы и комедии.

"На новогодних праздниках был очень популярен "Полицейский с Рублевки". Недавно вышел наш, чеченский фильм "Штурм" (о штурме Грозного - ред.), он пользовался большой популярностью. Так, в муниципальных кинотеатрах Шали за декабрь на него было продано 2992 билета", - рассказал чиновник.

Заурбеков также выразил мнение, что главная проблема проката отечественных фильмов состоит в их плохой рекламе.