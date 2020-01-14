Лавров рассказал о переговорах по Ливии в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что окончательный результат по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве достигнут не был, однако усилия продолжатся.
"Усилия на этом направлении мы будем продолжать", - приводит его слова ТАСС.
Как отметил глава дипведомства, Россия для достижения соглашения стремится сложить воедино усилия европейских стран и соседей Ливии.
Необходимо, чтобы "все действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", указал он.
Вестник Кавказа
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