В Волгограде задержали наркоторговцев с 4,5 кг зелья

Волгоградские полицейские задержали троих наркоторговцев, снабжавших зельем два района города, - сообщили сегодня в пресс-службе регионального главка МВД.

"В момент задержания и в во время осмотра квартиры одного из мужчин оперативники нашли более 3,6 кг мефедрона, 300 г гашиша и 600 г различных психотропных веществ. Часть изъятого была уже приготовлена для сбыта", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс-Юг".

Двое 26-летних парней в течение как минимум года расфасовывали и закладывали оптовые и мелкие партии наркотиков в Советском и Кировском районах города. Работая с задержанными, полицейские задержали еще одного курьера, который раскладывал по тайникам мелкие партии сильнодействующих наркотиков, - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Все наркоторговцы арестованы.