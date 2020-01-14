Соловьеву сделали экстренную операцию - СМИ

Культовый кинорежиссер Сергей Соловьев, известный по фильму "Асса" с участием Виктора Цоя, перенес экстренную операцию, сообщает Telegram-канал Mash.

Деятель культуры внезапно почувствовал сильную боль в голени левой ноги. В больнице врачи диагностировали у него инфильтрат нижних конечностей - "скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы".

Соловьев также болеет диабетом, что еще сильнее осложнило ситуацию.

"Операция прошла успешно, режиссер сейчас в реанимации", - уточняет Mash.