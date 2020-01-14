Турецкая полиция отчиталась о декабрьских ДТП

В Турции в декабре 2019 года произошли 6,5 тыс ДТП, в них погибли 100 человек, 3,4 тыс пострадали. Об этом сообщили в Управлении полиции Турции.

Согласно его данным, 2,7 тыс аварий случились из-за боковых столкновений, 133 - из-за превышения скорости, зарегистрировано 38 цепных ДТП. 187 аварий произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отмечается в отчете полиции.

В декабре 2019 года водителям было выписано штрафов на 140,7 млн турецких лир.