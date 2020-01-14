Партия Пашиняна посвятила заседание банкету

Как сообщили сегодня армянские СМИ, заседание правления партии "Гражданский договор" накануне было посвящено по большей части обсуждению послепраздничного банкета партийцев.

Как пишет газета "Жоховурд", заседание было очень коротким, всего 2,5 часа, и на нем, скорее всего, не обсуждалась самая горячая тема января – сценарий ареста экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна за попытку госпереворота, о чем писали другие армянские СМИ.

Сначала один из депутатов предложил поговорить о деле и обсудить поправки в закон "О партиях", однако его остановил премьер-министр, член правления партии Никол Пашинян, заявив, что такую инициативу нужно было подготовить загодя.

После этого из тем повестки дня остался лишь партийный банкет в ресторане "Двин". Как пишет газета, все члены "Гражданского договора" скинулись по $20 на корпоратив в честь завершения январских праздников, в том числе и Пашинян.