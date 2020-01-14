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Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми

Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми

Командир воздушного судна, летевшего из Красноярска в Москву, принял решение экстренно посадить самолет в Перми из-за внезапного ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - сообщил пресс-секретарь пермского аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.

"Мужчине стало плохо, после посадки его госпитализировали с диагнозом низкое давление. В 8:45 (6:45 мск) самолет с остальными пассажирами вылетел в Москву",- сообщил Кузнецов, передает РИА Новости.

Командир воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принял решение о вынужденной посадке в 7:33 (5:33 мск), - добавил Евгений Кузнецов.

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