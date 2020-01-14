Охотник убил товарища, спутав его со зверем, в Красноярском крае

Житель Красноярского края случайно убил товарища на охоте, открыто уголовное дело. Такое сообщение опубликовано на сайте ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Предварительно установлено, что 37-летний житель Красноярска приехал на новогодние каникулы в поселок Почет Абанского района. Третьего января он с двумя местными жителям пошел на охоту. Они заранее распределили места, на которых будут стоять во время загона зверя.

Однако 37-летний мужчина, не предупредив других охотников, изменил свое местоположение, укрывшись в чаще леса. В условиях плохой видимости его 48-летний приятель принял его за силуэт зверя и сделал выстрел, нанеся ему смертельное ранение, от которого мужчина умер на месте происшествия.

"В настоящее время проведен допрос подозреваемого, который полностью признал свою вину, опрашиваются свидетели произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в ГСУ.