Банки отказали в кредите более 60% россиян

В прошлом году банки одобрили всего 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), входящего в первую тройку крупнейших на российском рынке.

Наиболее заметное снижение было зафиксировано перед новогодними праздниками, хотя традиционно в это время выдачи ссуд увеличиваются, пишет РБК. В частности, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок уменьшилась до 32,2%, что является минимумом с 2017 года. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд равнялся 41%.

Наблюдающуюся тенденцию подтвердили также остальные бюро кредитных историй. По сведениям Объединенного кредитного бюро, по итогам минувшего года уровень одобрения упал до 30–31%, это на 17 п.п. меньше показателей 2018-го. БКИ "Эквифакс" также зарегистрировало рост отказов заемщикам: кредитные организации начали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными. Все же минимум, зарегистрированный в 2015 году, пока не достигнут, уточнил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. НБКИ собирает статистику отказов по розничным кредитам только с 2017-го.

Комментируя ситуацию, в НБКИ пояснили, что банки проявляют осторожность из-за действий Центрбанка и небольшой динамики доходов населения. Регулятор неоднократно указывал на рост рисков в сегменте розничного кредитования и закредитованности жителей России. С 1 октября ЦБ РФ требует от банков и микрофинансовых компаний определять показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд более 10 тыс рублей. Чем выше ПДН человека, тем больше капитала на выдачу ему кредита требуется. Аналитики Fitch выяснили, что после введения ПДН нагрузка на организации увеличилась больше, чем планировалось.

В прошлом году объемы выдачи банковских кредитов населению увеличивались примерно на 20%, весной рост достигал 23,8% в годовом выражении. Но к концу года темпы начали снижаться, вплоть до 18,6%. Особенно активно росла выдача необеспеченных кредитов. По прогнозу ЦБ РФ, в текущем году рост потребкредитования замедлится до 10% в годовом выражении, ипотечное кредитование вырастет на 20%.