Получив отказ у Нурмагомедова, Макгрегор попросил реванш у Мейвезера

Скандальный ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил, что, помимо реванша с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, он хотел бы провести повторный бой с непобедимым экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

"Конечно, я хотел бы повторить этот бой. Я думаю, что мы должны сделать это. Я уверен, что смог бы победить Флойда во втором бою", - заявил он ESPN.

Макгрегор добавил, что согласен на еще одну встречу на ринге по правилам бокса, поскольку Мейвезер наотрез отказывается биться по правилам MMA. "Я думаю, мог бы получиться хороший матч-реванш", - подчеркнул боец.

Напомним, что Макгрегор проиграл Мейвезеру в августе 2017 года – боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Осенью 2018 года Макгрегора победил российский боец Хабиб Нурмагомедов.

С тех пор он не провел ни одного поединка. Судьба бойца будет решатья 18 января в Лас-Вегасе, где он встретится с американским бойцом Дональдом "Ковбоем" Серроне.