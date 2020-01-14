Мотострелки ЮВО начали полевые занятия в Дагестане

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проводят полевые занятия в Дагестане. Они проходят на полигоне Дальний по новой системе обучения, проинформировали в пресс-службе округа.

В занятиях участвуют около 1 тыс военнослужащих, задействовано примерно 140 единиц вооружения и военной техники. Военнослужащие, в частности, отработают управление БМП и армейскими грузовиками в экстремальных условиях, сообщает "Интерфакс".

Занятия завершатся выполнением контрольных стрельб.