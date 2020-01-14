Фигуристка Тутберидзе полностью пропустит текущий сезон?

Одна из спортсменок, тренирующихся у российского тренера Этери Тутберидзе, выступающая за Казахстан Элизабет Турсынбаева может пропустить остаток текущего сезона. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Скорее всего, нет", - такой ответ Турсынбаева дала на вопрос подписчицы о том, будет ли она участвовать в соревнованиях в этом сезоне.

Напомним, в прошлом сезоне казахстанская фигуристка завоевала "серебро" чемпионата мира в Сайтаме, впервые в истории женского одиночного катания чисто исполнив четверной прыжок (сальхов). В сентябре 2019 года спортсменка получила серьезную травму и пропустила этап Гран-при в США. В текущем сезоне она выступила только на Shanghai Trophy, где уступила Евгении Медведевой.