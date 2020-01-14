Фонду национальной библиотеки Чечни подарили 3 тыс книг

Фонду национальной библиотеки Чечни имени А. Айдамирова переданы около 3 тыс книг. Они получены в дар из личной библиотеки профессора, доктора юридических наук Румана Макуева, рассказал министр культуры республики Хож-Бауди Дааев, уточнив, что книги передали родственники ученого.

Библиотека "универсальна по содержанию", она является целостной коллекцией, которая отражает "многогранный мир интересов известного ученого", отметил министр. Это, в частности, книги по юриспруденции, современным политическим наукам, исторические романы, научные и научно-популярные издания по геополитике, уточнил Дааев.

"Издания, входящие в ее состав, востребованы в библиотеке", - цитирует его ТАСС.

Такая помощь в восстановлении библиотечного фонда имеет большое значение, подчеркнул он.

Руман Макуев был заслуженным юристом РФ, членом Академии военных наук, Европейской академии естественных наук, возглавлял научный центр проблем глобализации и трансформации государства и права Орловского государственного университета. Он являлся автором ряда монографий и учебников. Макуев скончался в марте прошлого года на 76-м году жизни.