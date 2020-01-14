Караганда избавится от уличного наследия СССР

В Караганде в скором времени будут переименованы сразу 8 улиц – так постановили карагандинцы в ходе публичных слушаний, состоявшихся накануне вечером. В слушаниях участвовало 1005 человек.

Как пишет Караганда Онлайн, переименуют улицу Ленина – она станет улицей Абая Кунанбаева. Улица Олимпийская превратится в улицу Нарманбета Тулепова.

Кроме того, улицу Волочаевскую теперь будут называть улицей Камали Дюсембекова, улицу Защитную – улицей Григория Потанина, улицу Зональную – улицей Александра Затаевича.

Улица Кривогуза станет улицей Касыма Аманжолова, улица Кувская – улицей Казыбека Нуржанова. В Караганде уже есть улицы Аманжолова и Нуржанова – их тоже перназовут, в Балкантау и Мерей соответственно.

Наконец, улица Приканальная превратится в улицу Сарыарка.