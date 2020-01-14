Алексей Кудрин: из бюджета России воруют всего по 2-3 млрд рублей в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство оценивает объемы воровства из федерального бюджета России в довольно небольшую сумму – не более 2-3 млрд рублей в год.

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», - сказал он РИА Новости, добавив, что другие нарушения в использовании федерального бюджета насчитывают сотни миллиардов рублей.

«Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 млрд рублей. Примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета, их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», - уточнил глава Счетной палаты.

Алексей Кудрин заверил, что ведомство в скором времени сменит фокус работы с учета финансовых нарушений на обнаружение системных проблем. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», - пообещал он.