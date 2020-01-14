«Отказ Юсифа Эйвазова от выступления с армянской певицей» оказался антиазербайджанским фейком

Распространившиеся накануне сообщения о том, что знаменитый азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать вместе с певицей Рузан Манташьян из-за ее национальности, ожидаемо оказались ложью. Антиазербайджанский фейк опровергли как организаторы концерта Semper Opera Ball, о котором идет речь, так и сам Эйвазов.

Как подчеркнул художественный руководитель XV Semper Opera Ball в Дрезденском оперном театре Ханс-Йоахим Фрей, сведения о «межнациональном конфликте» на оперной сцене являются ложью с первого до последнего слова, поскольку организаторы и не приглашали Рузан Манташьян выступать 7 февраля, когда на сцену выйдет Эйвазов. Фрей предположил, что возникло некое недопонимание с агентами певицы.

«Привлекательность Semper Opera ball заключается именно в том, что на протяжении многих лет в программе бала участвует наиболее широкий спектр артистов из самых разных стран, включая Армению. Бал известен своим космополитизмом. Все заявления другого рода не соответствуют действительности», - указал Ханс-Йоахим Фрей, охарактеризовав Эйвазова также как космополитичного и честного человека.

Юсиф Эйвазов напомнил, что не раз выступал на одной сцене с армянскими певцами и певицами, поскольку не смешивает политические убеждения с профессией. «Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией. Но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене – чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре», - подчеркнул он.

«Доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше. Как и планировалось изначально, мое выступление на Semper Opera ball 2020 сольное и не включает в себя других певцов», - заключил Юсиф Эйвазов.