Генерал Хафтар отказался от мира в Ливии

Непрямые переговоры в Москве между лидерами враждующих ливийских сторон – Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия в Триполи – завершились провалом. Командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар заявил, что не станет подписывать итоговый документ о прекращении огня в Ливии и покинул столицу России.

Улетая, Хафтар подчеркнул, что соглашение в большей степени учитывает интересы ПНС, а требования ЛНА игнорирует. «Проект игнорирует многие из требований ливийской армии", - передал его слова телеканал Al-Arabiya.

Известно, что в Москве Хафтар требовал разрешения на ввод ливийской армии в Триполи и создания нового правительства, которое получило бы вотум доверия от парламента, заседающего в Тобруке, а также говорил о необходимости международного мониторинга режима прекращения огня без Турции.