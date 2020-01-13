Меркель позвонила Путину перед конференцией по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, говорится на сайте Кремля.

Стороны обсудили ход подготовки к международной конференции по ливийскому урегулированию, которая пройдет в Берлине.

"Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии", - сказано в сообщении.

Напомним, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил подготовку конференции под эгидой ООН по Ливии в Берлине, но не уточнил ее дату. По данным источников Reuters, она состоится 19 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по сообщениям его администрации, именно 19 января совершит однодневный визит в Берлин. Ожидается, что в мероприятии примут участие Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.