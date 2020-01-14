Невинномысск будет производить собственные сладости

В наступившем 2020 году в ставропольском Невинномысске откроется завод по выпуску кондитерских изделий, который создаст компания ООО "НКФ", - сообщила сегодня пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.

"На запуск предприятия будет направлено свыше 23,5 млн рублей, 20 из которых составят заемные средства от регионального Фонда развития промышленности. Кроме того, компания вложит в проект более 3,5 млн рублей собственных средств", - говорится в сообщении. На эти деньги планируется закупить технологическое оборудование для производства затяжного и сахарного печенья и вафельных трубочек, которые планируется экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья, передает ТАСС,

У компании есть свое помещение, которое ремонтируется. Начать производство планируется в текущем году, а сам проект рассчитан на пять лет: к 2021 году производственная мощность предприятия должна составить 1 тыс 188 т кондитерских изделий.

До 20% продукции компания планирует экспортировать в том числе в Азербайджан, Белоруссию, Германию, Китай. Остальная часть кондитерских изделий будет поставляться в российские торговые сети.