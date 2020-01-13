Власти Кабардино-Балкарии впервые утилизируют новогодние елки

Власти столицы Кабардино-Балкарии (КБР) совместно с общественной экологической организацией "Эко-Нальчик" впервые проведут акцию по утилизации новогодних елок, - сообщил представитель организации Зубер Ципинов.

"Новогодние елки мы будем собирать по всему Нальчику 15-16 и 18-19 января. Все собранные деревья отвезем в "Горзеленхоз", где из них сделают щепки, которые у нас уже просят декораторы, а в питомнике Минприроды ими подсыплют деревья и экотропы", - рассказал Ципинов, передает ТАСС.

Главная цель акции - привить культуру, "что можно с пользой дела сдать елки". Акцию планируется проводить ежегодно, - добавил Ципинов.

Инициатором проекта выступила администрация Нальчика, а его соорганизатором стал институт развития города "Платформа", который занимается внедрением туристических продуктов для туристов, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, - уверены власти.