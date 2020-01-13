Первая оленья ферма открылась на Ставрополье
Первая ферма по выращиванию оленей появилась в Ставропольском крае.
Об этом губернатор региона Владимир Владимиров написал в своем аккаунте в Instagram.
"Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей - привезли на Ставрополье сегодня", - уточнил он.
Владимиров отметил, что за пять лет поголовье оленей вырастет до 10 тыс.
В распоряжение животных будет предоставлена охраняемая территория площадью 80 га на территории Андроповского района.
Первая оленья ферма появилась у нас в крае. Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей привезли на Ставрополье сегодня. Их домом станет охраняемая территория в 80 гектаров на территории Андроповского района. Планируется, что через 5 лет оленей у нас будет уже 10 тысяч! #ставропольскийкрай #андроповскийрайон #владимирвладимиров
Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 13 Янв 2020 в 9:02 PST
Вестник Кавказа
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