Первая оленья ферма открылась на Ставрополье

Первая ферма по выращиванию оленей появилась в Ставропольском крае.

Об этом губернатор региона Владимир Владимиров написал в своем аккаунте в Instagram.

"Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей - привезли на Ставрополье сегодня", - уточнил он.

Владимиров отметил, что за пять лет поголовье оленей вырастет до 10 тыс.

В распоряжение животных будет предоставлена охраняемая территория площадью 80 га на территории Андроповского района.