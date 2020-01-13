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Первая оленья ферма открылась на Ставрополье

(с) Instagram Владимира Владимирова
(с) Instagram Владимира Владимирова

Первая ферма по выращиванию оленей появилась в Ставропольском крае.

Об этом губернатор региона Владимир Владимиров написал в своем аккаунте в Instagram.

"Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей - привезли на Ставрополье сегодня", - уточнил он.

Владимиров отметил, что за пять лет поголовье оленей вырастет до 10 тыс.

В распоряжение животных будет предоставлена охраняемая территория площадью 80 га на территории Андроповского района.

 
 
 
 
 
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Первая оленья ферма появилась у нас в крае. Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей привезли на Ставрополье сегодня. Их домом станет охраняемая территория в 80 гектаров на территории Андроповского района. Планируется, что через 5 лет оленей у нас будет уже 10 тысяч! #ставропольскийкрай #андроповскийрайон #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 13 Янв 2020 в 9:02 PST

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