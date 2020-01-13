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Дети в Шелковском районе Чечни после каникул пошли в новую школу

Дети в Шелковском районе Чечни после каникул пошли в новую школу

В Шелковском районе Чечни открылась новая школа на 720 мест, она позволит разгрузить три образовательных учреждения, - сообщили в Минобразования республики

"Школа оборудована современной материально-технической базой, полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует новейшим требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Ее строительство и своевременный ввод в эксплуатацию благотворно сказались на решении проблемы, связанной с перегруженностью трех образовательных организаций района", - рассказал министр образования региона Исмаил Байханов, передает ТАСС.

В настоящее время 80 образовательных учреждений в регионе проходят обучение в три смены. В 2020 году для решения данной проблемы в рамках нацпроекта "Образование" запланировано строительство 11 школ, - добавили в министерстве.

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Вестник Кавказа

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