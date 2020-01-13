В Железноводске заработает первый "Умный город" Ставрополья

В ставропольском Железноводске в апреле завершат внедрение технологий "Умного города", - сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Технологии в Железноводске внедряет входящая в структуры "Росатома" компания "Русатом инфраструктурные решения". Как сообщил главе края Владимиру Владимирову ее представитель Максим Чаховский, все работы планируется завершить в апреле этого года. Сегодня производится наполнение системы данными", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Технологии "Умного города" повысят эффективность управления городским хозяйством и расширят возможность обратной связи с населением, а специальное мобильное приложение позволит горожанам отслеживать работу городских служб.

Железноводск - первый российский курорт, в котором масштабно внедряются технологии "Умного города", включающий специальный программно-аппаратный комплекс в туристической сфере - информационные панели позволят туристам познакомиться с достопримечательностями города, афишей мероприятий и туристическими маршрутами.