Владимир Сажин: перспективы СВПД печальны

На днях президент США Дональд Трамп призвал страны, подписавшие в 2015 году ядерную сделку с Ираном, выйти из нее, как сам он это сделал в мае. Однако вчера лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон заявили, что остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В тот же день в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение СВПД.

Как пояснил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимир Сажин, Иран также официально не вышел из СВПД: "6 января начался пятый этап некоторого прекращения выполнения требований СВПД, рассчитанный на 60 дней. Иранцы ждут от Евросоюза каких-то ответных шагов. Хотя большинство политиков и дипломатов Евросоюза выступают за сохранение СВПД, как и Япония, все-таки бизнес есть бизнес. Он не хочет идти на конфликт с США. Заставить работать бизнес не может ни один президент, ни один премьер. Поэтому перспективы СВПД довольно печальные".

Однако, по мнению Сажина, есть одна спасательная деталь: "В сентябре прошлого года президент Макрон выдвинул идею, которая дает возможность вести переговоры о будущем СВПД. Это план по предоставлению Ирану возможности экспортировать 700 тысяч баррелей нефти в сутки, плюс выдать ему кредит в 15 млрд долларов, чтобы это обеспечить ИРИ свободную торговлю в различных областях. Это отличный план. Его поддерживает Россия и все остальные. И Трамп был готов к этому, но 14 сентября был нанесен удар по арабской нефтяной системе, поэтому Трамп отошел от плана. Сейчас есть надежда уговорить Трампа, хотя это все же не спасение иранской ядерной программы. Иран начнет активно восстанавливать то, что было потеряно им с 2015 года и может активизировать военную составляющую этой программы, которая была заглушена в 2003 году. Но любое движение Ирана вперед в своей ядерной программе вызовет ответную реакцию Израиля, а затем уже США. Боюсь, что ситуация 2012 года может повториться - тогда Израиль был готов нанести удар по ядерным объектам Ирана. Это очень опасный момент".