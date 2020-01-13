Трамп поиронизировал над вышедшим из избирательной гонки демократом

Сенатор от Демократической партии США Кори Букер сегодня официально объявил об отказе участвовать в президентской кампании 2020 года.

Политик признал, что решение было для него сложным, но пояснил, что не в состоянии продолжать борьбу, когда "нет возможности для победы", а именно не хватает средств для финансирования, передает "Интерфакс".

Американские СМИ уточняют, что Букер не смог получить достаточной поддержки для участия в следующей серии дебатов демократов, запланированных на завтра в Айове.

Действующий президент США Дональд Трамп в твиттере поиронизировал над неудачливым соперником, напомнив, что Букер в опросах получал порядка 0%. "Теперь я смогу спокойно отдыхать. Я ведь был очень обеспокоен тем, что однажды мы будем бороться с ним (за пост президента - ред.) лицом к лицу", - пошутил глава государства.