Крым упростил выход судов в Черное море

Прогулочные и рыболовные суда в восьми прибрежных районах Крыма смогут выходить в Черное море, минуя пограничный режим, - информирует крымское погрануправление ФСБ РФ, отмечая, что решение направлено на развитие туристической деятельности

В сообщении также указывается на то, что был определен перечень восьми участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, что позволит упростить порядок выхода в море прогулочных и рыболовных судов, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее владельцам плавсредств для того, чтобы отойти от берега, было необходимо уведомлять пограничников о своих намерениях.

Кроме того, в ведомстве отметили, что если судно решит выйти за пределы обозначенных зон, то в обязательном порядке необходимо соблюдать правила пограничного режима.