Илона Марти покажет свои перформансы в Краснодаре

В январе и феврале в Краснодаре состоятся перфомансы немецкой художницы Илоны Марти "Вне поля зрения".

В ходе аудиоспектакля Марти, создававшегося для фестиваля B-Tour (Берлин), зрители, которым предварительно завязывают глаза, погружают себя в воображаемые звуковые сценарии, исследуя через эфемерный опыт невидимое и неосязаемое. Илона Марти специально адаптирует его для Краснодара, центра современного искусства "Типография" и проекта "Лига нежных", - передает портал Юга.ру.

Напомним, Марти известна своей работой над спектаклем Remote X вместе с группой Rimini Protokoll. Постановки в форме аудиопрогулок уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Берлине, Лиссабоне, Монтевидео и еще более чем в 30 городах мира.

Перформанс состоится в парке "Чистяковская роща".