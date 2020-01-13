В "Единой России" раскритиковали идею налога для домохозяек

Предложение депутата от "Единой России" Сергея Вострецова ввести специальные налоги для домохозяек является его личной точкой зрения, рассказал первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее Вострецов, беседуя с "Росбалтом", выразил мнение, что домохозяйки должны платить налоги, будучи самозанятыми.

Исаев пояснил, что на обсуждение фракции инициатива не выносилась, и заверил, что такого рода идеи не получат поддержки. "Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная", - цитирует его РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что подобные решения не принимаются внезапно и наобум, и выразил мнение, что такие идеи останутся "на уровне размышлений".